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        Isparta'da 13 yetim çocuk için sünnet şöleni düzenlendi

        Isparta'da Darülşefkat Derneği tarafından babalarını kaybeden 13 çocuk için sünnet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 17:21 Güncelleme:
        Isparta'da 13 yetim çocuk için sünnet şöleni düzenlendi

        Isparta'da Darülşefkat Derneği tarafından babalarını kaybeden 13 çocuk için sünnet töreni düzenlendi.

        Dernek öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında çocuklar için 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda araç konvoyu oluşturuldu.

        Atlar, off-road araçları, klasik ve nostaljik otomobillerin yanı sıra belediyeye ait ring araçlarının da katıldığı konvoy, çocuklara sürpriz oldu. Konvoyda çocuklar, kendileri için hazırlanan etkinlikte keyifli anlar yaşadı.

        Program kapsamında çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edilirken, katılımcılara yemek verildi. Ney ve def gibi geleneksel müzik aletleri eşliğinde gerçekleştirilen musiki dinletisiyle etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

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        Darülşefkat Derneği Başkanı Zehra Efe, AA muhabirine, daha önce farklı sivil toplum kuruluşlarında görev aldığını, yetim ve öksüz çocuklara hizmet etmeyi sürdürmek amacıyla derneği kurduklarını söyledi.

        Dernek olarak çocukların maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olduklarını belirten Efe, okul masraflarından günlük ihtiyaçlarına kadar çocuklara ve ailelerine yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti.

        Sünnet törenini, babalarının vefatının ardından çocukların hayallerini gerçekleştirmek amacıyla düzenlediklerini anlatan Efe, "13 sünnet çocuğumuz var. 13 kutlu emanetimizle yola çıktık Allah'ın izniyle." dedi.

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        Çocuklara konvoyla sürpriz yapmak istediklerini dile getiren Efe, belediyeyle yaptıkları görüşmelerin ardından kendilerine her türlü desteğin sağlandığını kaydetti.

        Konvoyun çocuklar için unutulmaz bir sürpriz olduğunu vurgulayan Efe, "Çocuklarımız için hayaller üstü oldu. Harika bir konvoy oldu. Çocuklarımız çok şaşırdı ve mutlu oldu." diye konuştu.

        Efe, etkinliğin düzenlenmesine katkı sunan Isparta Valisi Abdullah Erin, Isparta Belediyesi ve kendilerine destek veren kurum ve kişilere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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