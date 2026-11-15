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        Isparta 32 Kadın Basketbol takımı lige galibiyetle başladı

        Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Isparta 32 Kadın Basketbol Spor Kulübü, sezonun ilk maçında Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü 79-63 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Isparta 32 Kadın Basketbol takımı lige galibiyetle başladı

        Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Isparta 32 Kadın Basketbol Spor Kulübü, sezonun ilk maçında Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü 79-63 mağlup etti.

        Işıkkent Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen de tribünden takip ederek takıma destek verdi.

        Karşılaşmanın ardından galibiyet sevinci yaşayan sporcular, çektikleri videoyla geçirdiği trafik kazası nedeniyle Başdeğirmen'e geçmiş olsun dileklerini ileterek galibiyeti kendisine armağan etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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