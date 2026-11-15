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        Isparta'da kavga sırasında kesici aletle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

        Isparta'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi kesici aletle yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 23:51 Güncelleme:
        Isparta'da kavga sırasında kesici aletle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

        Isparta'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi kesici aletle yaralandı.

        İddiaya göre, Davraz Mahallesi 142. Cadde'de A.K, R.K. ve E.G'nin bulunduğu otomobilin önü, plakası henüz belirlenemeyen başka bir araç tarafından kesildi.

        Araçtan inen bir grup, otomobilde bulunanlara ve araca saldırdı.

        Olayda A.K. (21), kesici aletle yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Saldırıya karıştığı belirlenen A.N. ve M.N, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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