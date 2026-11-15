Isparta'da kavga sırasında kesici aletle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Araçtan inen bir grup, otomobilde bulunanlara ve araca saldırdı.

İddiaya göre, Davraz Mahallesi 142. Cadde'de A.K, R.K. ve E.G'nin bulunduğu otomobilin önü, plakası henüz belirlenemeyen başka bir araç tarafından kesildi.

Isparta'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi kesici aletle yaralandı.

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