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        İndirimli mağaza açılışında açılış duasını bile beklemediler, izdihama sebep oldular

        Isparta'da bir mağazanın açılışa özel kampanyasında izdiham yaşandı. Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, açılış duasını beklemeden mağazaya akın edince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:23 Güncelleme:
        İndirimli mağaza açılışında açılış duasını bile beklemediler, izdihama sebep oldular

        Isparta'da bir mağazanın açılışa özel kampanyasında izdiham yaşandı. Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, açılış duasını beklemeden mağazaya akın edince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

        Isparta'da Pirimehmet Mahallesi'nde hafta sonu gerçekleştirilen züccaciye mağazasının açılışında izdiham yaşandı. Günler öncesinden açılışa özel indirim tanıtımı yapan mağazada birçok ürün 100 liradan satışa çıkarıldı. Vatandaşlar, saatler öncesinden mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Açılış duası yapılırken, duanın tamamlanmasını beklemeyen vatandaşlar mağazaya akın etti. Kalabalığın bir anda mağazaya akın etmesiyle izdiham yaşandı. Vatandaşlar ürün alabilmek için birbiriyle yarışırken, mağaza yetkilileri indirimli ürünlerden birer adet alınmasına izin verdi. Birçok vatandaş istediği ürünü alamadan mağazadan ayrıldı.

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        "Saati başkası verdi, pazar arabası bulamadım"

        Bir vatandaş mağazaya saat ile pazar arabası almaya geldiğini belirterek, "Saati başkası verdi. Pazar arabasını da alamadım zaten azmış" dedi. Bir başka vatandaş da "Ben girdim buraya ama öyle bakıyorum. Açılış duasını beklemeden girdiler. Demek ki duasız da oluyormuş her şey" dedi.

        Kiremitçi: "Duayı bile beklemediler"

        İşletme sahibi Hamdi Kiremitçi ise Pazar arabası, termos ve cam ürünlerini uygun fiyata satışa çıkardıklarını ifade ederek, "Bundan sonra haftada 3 gün indirimli ürünler olacak. Duayı bile beklemediler, durum bu" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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