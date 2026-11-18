Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında İLBANK'ın gerçekleştirdiği ‘Yerelden Küresele: Dirençli Şehirler İçin Ortak Çözümler' panelinde Isparta'nın iklim değişikliğiyle mücadelesini, su yatırımlarını ve yenilenebilir enerji projelerini anlattı.

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında İLBANK tarafından düzenlenen "Yerelden Küresele: Dirençli Şehirler İçin Ortak Çözümler" paneline konuşmacı olarak katıldı.

Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras ve GİZ Kıdemli Proje Danışmanı Bülent Cindil de konuşmacı olarak katıldı. Paneli dinleyenler arasında İlbank Genel Müdürü Eyyüp Karahan, hayırsever iş insanı merhum Şevket Demirel'in kızı Nihan Demirel Atasagun da yer aldı.

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Başkan Başdeğirmen: "22 MW'lık güneş enerjisi santralimiz var"

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, panelde moderatör Banu Aslan'ın ‘Isparta'da su, altyapı gibi durumlarla ilgili ne gibi zorluklar yaşıyorsunuz, bunu aşmak için neler yapıyorsunuz?' sorusuna yanıt verdi. Yerel yönetimler olarak geleceği düşünmek zorunda olduklarına değinen Başkan Başdeğirmen, "Ani bir olumsuzlukta ne yapabiliriz, bunun çaresi nedir, bunlarla ilgilenmek zorundayız. ‘Deprem oldu, artık su gelmiyor ne yapayım ben' diyerek kenara çekilemeyiz. Her şeyi görmek ve bilmek zorundayız. 7,5 yıldır Isparta Belediye Başkanlığı yapıyorum. İlk göreve geldiğimizde 450 noktada zemin etütlerini yaptık. Bunun yanında sel, heyelan nereden gelebilir gibi konularda çalışmalar yaptıktan sonra yaptığımız planlamalarda bunlara göre hazırlıklar yaptık. Isparta sıfır atıkta 6 pilot illerden bir tanesi. Su konusunda sadece ülkemiz değil dünyamız sıkıntılar içerisinde. Geçtiğimiz yıllarda dünya ülkeleri ve ülkemizde bu konudaki olumsuzlukları hep beraber gördük. Isparta'da geçen yıl su sorunu bizde de meydana geldi. Isparta'da yıllardır içme suyunu ülkemizin dördüncü büyük gölü olan Eğirdir Gölü'nden alıyoruz. Ancak kuraklık uzun süre devam etti. Gölün debisi düşünce biz pompalarımızdan o suyu çekemez olduk. Su bulanık akmaya başladı. Buna çare olarak kaynak suların olduğu alanlarda artezyenler yaparak suyu daha çoğaltmaya çalıştık. Devletimiz Isparta'mızda 8 milyon metreküplük içme suyu barajının 100 metre kenarına 5 milyon metreküplük bir baraj daha yaptı. 13 milyon metreküplük içme suyu barajlarımızla, kaynak sularımızla beraber Eğirdir Gölü'nden su almadan sorunu giderebilmeye başladık. Aksu ilçemizde saniyede 2 milyon metreküp debisi olan suyumuz var. Bunun 1 milyon metreküpünü Isparta'da direkt almak için projelendirdik. Bu projemiz yatırım programına alındı ama henüz ihalesi yapılmadı. Oradan gelecek suyu direkt Isparta'ya alıyoruz. Alırken elektrik tüketmek gerekiyor. Isparta Belediyemize ait 22 MW'lık güneş enerjisi santralimiz var. Tüm işletmelerimiz, bize ait olan yerlerde sokak aydınlatmalarımız, Eğirdir Gölü'nden suyu getirmek için gerekli olan elektrik desteğini güneş enerjisinden alıyoruz. Aksu'dan gelecek suyu da Isparta'ya getirdiğimiz zaman tahminimiz 80 yıl suyla alakalı problem konuşulmayacak. Projemiz içerisinde 25 MW GES, 5 megavat da hidroelektrik santrali var. Su gelirken, suyun gelmesi için ihtiyaç olan güneş enerjisi santrali ile hidroelektriği de kullanmamız gerekiyor. Önümüzdeki yılın sonunda nasip olursa 52 MW GES ve hidroelektrik santralimiz olacak. Bizim su sorunumuz kalmayacak" dedi.

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"Bizden sonra gelecek nesle güzellikler bırakmak istiyoruz"

İklim değişikliğinin ne kadar daha devam edeceğini bilmekte zorlandıklarını kaydeden Başkan Başdeğirmen, "Hava ısınmaları arttığı sürece maalesef bu sıkıntıları yaşayacağız. Geçtiğimiz yıllarda bizde orman yangınları yaşadık, ciğerlerimiz yandı. Ama bunun karşılığında mümkün olduğunca ağaç dikmeye başladık. Cumhurbaşkanımızın başlattığı 11 Kasım ağaç dikme bayramı bizde de her yıl kutlanıyor. Bu ağaçlarımızı çoğalttıkça şehrimizin havasını temizlemeye yönelik oksijen üreten bir alan oluşturuyoruz. Geçtiğimiz günlerde açıklanan TÜİK verilerine göre havası temiz ilk 10 ilde Isparta'nın ortada olduğunu gördük. Son 78 yıldır yaşanabilir illerde birinci olarak Isparta'nın çıktığını görüyoruz. En mutsuz illerde 81'inci olduğumuzu görüyoruz. Ters çevirdiğimizde en mutlu il olduk. Burada gülümüzün, lavantamızın ve çeşitli meyvelerimizin aurası var. Gül bir terapidir. Isparta'ya 15 Mayıs'tan sonra gelseniz bir sabah erkenden gül toplasanız, o gülleri reçel yapsanız o terapi bir yıl size yeter. Buyurun gelin, oradan da kayısı bahçelerine gidelim. Bizden sonra gelecek nesle güzellikler bırakmak istiyoruz. Amacımız bu. Şu anda ilkokul çocuklarımıza diyoruz ki, ‘sizden sonra da bir nesil gelecek. Siz de sizden sonra gelecek nesli düşünmeniz gerekiyor' diyerek eğitim veriyoruz. Her yıl 3 bin öğrencimize tek tek dokunarak bu bilgiyi aktarıyoruz. Okullarda atıkların nasıl olması gerektiğini, ailelerinin çevre konusundaki davranışlarında doğru ve yanlışları görmeleri gerektiğini ve uyarmaları gerektiğini anlatıyoruz. Atıkları çocuklarımıza toplatarak hediyeler veriyoruz" ifadelerinde bulundu.

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"30 milyon metreküp yağmur suyu toplama alanı oluşturuyoruz"

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehre toplam 30 milyon metreküp kapasiteli yağmur suyu toplama alanları da oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Bunları sulamada, itfaiye ihtiyacında, bina yıkımlarındaki sulamalarda ve bahçe sulamalarında kullanacağız. İleri arıtma suyu tesisimizin 18 Aralık'ta ihalesi yapılacak. DSİ tarafından yapılacak. Çevre konusunda ne gerekiyorsa yapmaya çalışan bir iliz" dedi.

"Hafif raylı sistem talebimiz var"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in konuşmasında hafif raylı sistem onayı aldıklarından bahsettiğini dile getiren Başkan Başdeğirmen, "Bunun için belli bir nüfus lazım. Anladığım kadarıyla 700 binin üstünde bir nüfus olmalı ki raylı sistem onayı verilsin. Ama bizim nüfusumuz 350 bin. Bizim vatandaşımız her gün ‘raylı sistem istiyoruz' yazıyor. Buradaki şartı daha aşağıya indirebilmek lazım. 350 bin nüfus da olsa o ilimize belli kısıtlamalarla hafif raylı sistem yapılması bizim de şehrimizdeki emisyonu azaltacağı düşüncesindeyiz. Bu konuda bu talebimizin notunun alınmasını sizlerden rica ediyorum" ifadelerinde bulundu.

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Aslan: "Başkan Başdeğirmen'in konuşmasından birçok çıkarım elde ettik"

Moderatör Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in konuşmasından birçok çıkarım elde ettiklerini söyledi. Aslan, "Hangi konu olursa olsun sorunun çözülmesi tabii ki memnuniyet verici bir şey. Ancak o sorun çözüldü diye gelişi güzel de kullanmaya devam edilmemeli sonucuna da vardık. Gölün kıyısında da olsan suyu kullanırken dikkatli kullanman gerektiği, o suyun birtakım çalışmalarla elde edilse bile şehre getirilene kadar ciddi enerji harcanması gerektiğini de yine başkanımız bahsetti. Çıkardığım sonuçlardan birisi de şu 15 Haziran'a kadar gül toplama vakti var, o saate kadar Isparta'ya gitmemiz gerekiyor" dedi.

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Panelin sonunda İlbank Genel Müdürü Eyyüp Karahan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e panele katılımlarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Paneli dinleyen vatandaşlar da Başkan Başdeğirmen'i takip ettiklerini belirterek, "Başarılar diliyoruz. Çok güzel konuştunuz" dediler.

Başkan Başdeğirmen ve beraberindekilerin COP31 ziyareti hatıra fotoğrafıyla sona erdi.