Isparta’nın Yalvaç ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.50 sıralarında Yalvaç ilçesi Kaşyukarı Mahallesi Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E.C. idaresindeki 32 YV 458 plakalı motosiklet, ilçe merkezi istikametinde seyir halindeyken Lise Yokuşu'nda bulunan İrfan Aksu Kavşağı'na geldiği sırada, Kahveci Bekir Sokak'tan kavşağa giriş yapan 32 AER 405 plakalı otomobilin sol arka kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Ç.Ç. yola savrularak sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile yolcusu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kazaya karışan motosiklet, kurtarıcı yardımıyla olay yerinden kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.