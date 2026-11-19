Isparta Belediyesi, okulların ara tatile girmesiyle birlikte çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyor. Isparta Meydan AVM'de yüz boyama ve slime yapımı etkinliklerine katılan çocuklar ‘Pırıl ile Eğlen Öğren' isimli sahne gösterisiyle de keyifli vakit geçiriyor.

Isparta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından okulların ara tatiline girmesi dolayısıyla çocuklara yönelik etkinlik düzenleniyor. Isparta Meydan AVM'de gerçekleştirilen yüz boyama, slime yapımı etkinlikleriyle keyifli vakit geçiren çocuklar, hediye edilen balonlarıyla birlikte Pırıl ile Eğlen Öğren gösterisine katılım sağlıyor.

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Çocuklar: "Oyun oynayarak slime yaptık"

Etkinliğe katılan çocuklar, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e düzenlenen etkinlikler için teşekkür ederek, çok eğlendiklerini dile getirdi. Çocuklar, "Eğlenmek için buraya geldik. Oyun oynayarak slime yaptık. Etkinliğin ücretsiz olması güzel çünkü eğlenebiliyoruz. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerinde bulundular.

Aileler: "Ara tatili güzel bir şekilde değerlendirdik"

Aileler ise çocuklarının düzenlenen etkinliklerde keyifli vakit geçirdiğini ifade ederek, ara tatili güzel bir şekilde değerlendirdiklerini söyledi. Aileler, "Eğlenceli bir etkinlik olmuş. Çocuklarımızı eğlenmeleri için getirdik. Çocuklarımız çok mutlu oldular. Keyifli vakit geçiriyorlar. Çocuklarımız evde sıkılıyorlardı. Tatili bu şekilde değerlendiriyoruz. Normalde çocuklarımızı bir oyuncağa götürdüğümüzde ücret ödüyoruz ama burada ücretsiz eğlenebiliyorlar. Isparta Belediyemize, Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e ücretsiz olarak çocuklara bu etkinlikleri sağladığı için çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular.

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Isparta Belediyesi'nin Meydan AVM'deki ücretsiz etkinlikleri 22 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek.