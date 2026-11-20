İSMAİL KUZ - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) ile Yörünge Kurumsal işbirliğinde geliştirilen sanal gerçeklik (VR) simülasyonuyla yeşil bina ve yerleşim alanlarına ilişkin sertifika kriterlerinin uygulamalı öğretilmesi amaçlanıyor.

COP31 kapsamında tanıtılan proje sayesinde öğrenciler ve yeşil sertifika uzmanları, binaların enerji ve su verimliliğinden hava kalitesine kadar birçok özelliğini sanal ortamda deneyimleyebilecek.

ISUBÜ Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reşat Selbaş, AA muhabirine, üniversitenin 2022 yılından bu yana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yeşil sertifika yetkili eğitici kuruluşu olduğunu söyledi.

REKLAM

Yeşil sertifika sisteminin enerji ve su verimliliği, yenilenebilir enerji, ulaşım, gürültü, yağmur suyu depolama ve yaşam konforu gibi birçok kriteri değerlendirip, binaların 6 modül üzerinden incelendiğini belirten Selbaş, "Yeşil sertifikalı binalar, diğer binalara göre yüzde 30'a varan enerji, yüzde 40'a varan su tasarrufu sağlayabiliyor. Ayrıca karbon emisyonunu yaklaşık yüzde 30 azaltabiliyor." dedi.

Öğrencilerin teorik bilgilerin yanı sıra sahada karşılaşacakları kriterleri de deneyimleyerek öğrenmelerini istediklerini dile getiren Selbaş, üniversite-sanayi işbirliğiyle geliştirdikleri VR gözlükle yeşil sertifika eğitimi projesini Isparta'da faaliyet gösteren Yörünge Kurumsal firmasıyla hayata geçirdiklerini belirtti.

REKLAM

Sanal gözlük aracılığıyla öğrencilerin binanın içerisine girerek yeşil sertifika kriterlerini yerinde deneyimleme imkanı bulduğunu ifade eden Selbaş, eğitimin bu sayede daha uygulamalı hale geldiğini kaydetti.

Projeyi Antalya'da COP31 kapsamında katılımcılara tanıttıklarını ve olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Selbaş, VR teknolojisiyle desteklenen eğitimi geliştirerek öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlamayı amaçladıklarını bildirdi.

- Yeşil sertifika kriterleri sanal ortamda değiştirilebiliyor

Yörünge Kurumsal Yeşil Dönüşüm Direktörü Aslı İlayda Turgut da yeşil sertifika süreçleri üzerine uzun süredir çalıştıklarını, geliştirdikleri sanal gerçeklik sisteminin 7 aylık bir projenin ürünü olduğunu söyledi.

REKLAM

ISUBÜ ile işbirliğinde COP31 kapsamında tanıtılan çalışmayla yeşil sertifika eğitimini VR teknolojisiyle desteklediklerini anlatan Turgut, simülasyonda yeşil sertifikalı bina ve yerleşim alanlarında bulunması gereken kriterlerin uygulamalı incelenebildiğini ifade etti.

Simülasyonda enerji ve su verimliliği, hava kalitesi, ısıl konfor, yapı malzemeleri ve insan konforuna ilişkin kriterlerin ele alındığını belirten Turgut, şöyle konuştu:

"Geliştirdiğimiz VR simülasyonda bütün kriterleri uygulamalı şekilde görebiliyor, kriter parametrelerini değiştirebiliyor ve bu değişikliklerin yeşil sertifika açısından nasıl fayda veya dezavantaj oluşturduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bugüne kadar tamamen teorik düzeyde yürütülen yeşil sertifika eğitimlerinin, bu simülasyonla daha etkileşimli hale gelmesini amaçladık."

REKLAM

Simülasyonun yalnızca VR gözlükle kullanılmadığını, internet üzerinden de erişilebildiğini aktaran Turgut, vatandaşların Yörünge Kurumsalın internet sitesindeki "Yeşil Sertifika Oyunlaştırma Simülasyonu" aracılığıyla kriterleri ve bunların etkilerini inceleyebileceğini kaydetti.