İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 70 AK 012 plakalı otomobil, Senirkent-Gençali köyü kavşağı mevkisinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen tırla çarpıştı.

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