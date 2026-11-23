Isparta, Antalya ve Burdur Çocuk Hakları Komitelerinin işbirliğiyle 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında "Geleceğe Katılan Çocuklar Batı Akdeniz Çocuk Hakları Paneli" düzenlendi.

Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selim Köse, Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Çakır ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Panelde, çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesi, çocukların toplumsal hayatta söz sahibi olması ve karşılaştıkları sorunlara yönelik farkındalık oluşturulması amaçlandı.

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Galip Sökmen, Dünya Çocuk Hakları Günü'nün önemine dikkati çekerek, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 1989'da kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin Türkiye'de 1995'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Savaşların en büyük mağdurlarının çocuklar ve kadınlar olduğunu belirten Sökmen, Filistin, Arakan ve Doğu Türkistan'da yaşanan acılara işaret etti.

Sökmen, Antalya'da Ukrayna savaşından etkilenen yaklaşık 1000 çocuğu iki yıl boyunca misafir ettiklerini, savaş mağduru çocukların tedavilerinin kentte devam ettiğini bildirdi.

- "Bu kez sözü çocuklarımıza bırakıyoruz"

Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Köse de panelin çocukların düşüncelerini dinlemek, dünyaya bakışlarını anlamak ve geleceklerine ilişkin mesajlarını paylaşmalarına imkan sağlamak amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

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Antalya ve Burdur'dan gelen misafirleri Isparta'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Köse, paneli diğer etkinliklerden ayıran en önemli özelliğin çocukların programın her aşamasında söz sahibi olması olduğunu vurguladı.

Çocukların düşüncelerine, hayallerine ve önerilerine değer verdiklerini aktaran Köse, onların seslerinin duyulmasının daha güzel bir gelecek için önemli olduğunu belirtti.

Panel başkanlığını Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi 11. sınıf öğrencisi Hatice Serra Çetin üstlendi.

Burdur Çocuk Hakları Komitesini temsilen Burdur Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Elif Su Taşpınar, "İklim değişikliği ve çocukların temiz çevre hakkı" konulu sunum yaptı.

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Antalya Çocuk Hakları Komitesini temsilen Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Meryem Tosun, "Dijital çağda çocuk hakları ve siber zorbalık" başlığında değerlendirmelerde bulundu.

Isparta Çocuk Hakları Komitesini temsilen Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Hakkı Talha Özdamar ise "Küresel çocuk hakları: Filistin'de çocuk olmak" konusunu ele aldı.

Çocukların kendi haklarını ve karşılaştıkları sorunları dile getirdiği panel, Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisiyle sona erdi.