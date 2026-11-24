Isparta'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yurt Lig müsabakaları, 5 farklı yurttan 110 sporcu ve idarecinin katılımıyla başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda kalan öğrencileri spor aracılığıyla bir araya getiren organizasyon, Tarık Söyleyici Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor.

Beş gün sürecek müsabakalarda öğrenciler, sportif yeteneklerini sergileyerek dereceye girmek için mücadele edecek.

Rekabetin yanı sıra takım ruhu ve dostluğun ön plana çıkacağı organizasyonun, öğrencilerin sporun birleştirici gücü etrafında buluşmalarına ve birlikte vakit geçirmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.

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Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 28 Kasım'a kadar devam edecek müsabakalara katılan sporculara başarı dilendi. Açıklamada, organizasyonu takip etmek isteyen sporseverler Tarık Söyleyici Spor Kompleksi'ne davet edildi.