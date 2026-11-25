Resmi gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Isparta Valiliği'nde görev değişikliğine gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararname ile, Bartın Valisi Nurtaç Arslan Isparta Valiliğine atanırken, mevcut Isparta Valisi Abdullah Erin ise Malatya Valiliği görevine getirildi.

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