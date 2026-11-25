Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ile birlikte yapımı tamamlanan Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Başdeğirmen, Isparta'ya çok önemli bir tesis kazandırdıklarını vurguladı.

Isparta Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi projesinde sona gelindi. Atölye ve eğitim odaları, hidroterapi havuzları, kapalı spor salonu, fitness salonları ve çok amaçlı bir konferans salonunun yer aldığı merkezde ayrıca engelsiz çocuk oyun parkı ve basketbol sahasının da yapımı tamamlandı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ile birlikte yapımı tamamlanan merkezde incelemelerde bulundu.

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"Türkiye'de ikinci büyüklüğe sahip bir tesis"

İncelemelerin ardından açıklamada bulunan AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Isparta Belediyesi ile yaptığı ortak protokolle 8 bin 500 metrekare kapalı alanda inşa edilen projenin nüfus ölçeğinde Türkiye'de ikinci büyüklüğe sahip olduğunu dile getirdi. Projenin bitme aşamasına geldiğini belirten Gökgöz, "Bu tesisin şehrimize, engelli bireylerimize hayırlı olmasını diliyorum. Her zaman gençlerin hizmetinde olan Isparta Belediyemizle hem genç bireylerimizin burada barındıracak bir tesise kavuşmanın hem de aktiviteden tüm engelli bireylerimizin de faydalanabilmesi adına böyle bir tesisi Isparta'mıza kazandırıyoruz. Belediye başkanımıza göstermiş olduğu özveriden dolayı teşekkür ediyorum. Bu tesis önümüzdeki süreçte Ispartalı hemşehrilerimize Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve Isparta Belediyemizin ortaklaşa koordinesinde hizmet vermeye başlayacak. Bu alanın tahsis edilmesinde, buranın Isparta'mıza kazandırılmasındaki iş birliğinden dolayı da belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere şimdiki Bakanımız Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyoruz. Buraların yapılmasında iradeyi ortaya koyan Cumhurbaşkanımızdır. Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımı ifade etmek istiyorum" dedi.

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"Burada komplike bir çalışma var"

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise, Isparta'ya çok önemli bir tesisi kazandırdıklarını ifade ederek, merkezde şu anda temizlik aşamasına gelindiğini dile getirdi. Merkezin yaklaşık bir ay sonra kullanılabilecek bir durumda olacağına değinen Başkan Başdeğirmen, "Buraya çok emek verdik, emeğimizin karşılığını aldık. Bir önceki ve şimdiki Gençlik ve Spor Bakanlarımızla ekibi ile Spor Toto Başkanlığı imkanlarıyla güzel bir tesis yapma imkânı bulduk. Her türlü engelli vatandaşımızın aktivite yapabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri, sağlıklı bir yaşama ulaşabilecekleri birçok alan var. Burada yapılan çalışmalar engelli vatandaşlarımızın toplumumuza sağlıklı bir şekilde katılmasını sağlayacak. Bu alan 8 bin 500 metrekare kapalı alanı bulunan ve bölgemizde, ülkemizde çok olmayan bir tesis. Bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Isparta'mıza nasip oldu. Ön tarafında UEFA standartlarında bir sahasın olması arkasında engelli çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın istifade edebileceği oyun parkı ve spor sahası var. Onun üst tarafına da Ispartalı tüm vatandaşlarımız ile engelli vatandaşlarımızın istifade edebileceği büyük bir kapalı spor salonu yapıyoruz. O da bitmek üzere. Burada komplike bir çalışma var, yakın zamanda bitmiş olacak. Rabbim devletimize zeval vermesin. Devletimiz her türlü imkanını bize sundu. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve bu projede emeği geçen Isparta ekibi olarak bizler bu işin buraya gelmesinde büyük emek sarf ettik. Emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Isparta'mıza hayırlı olsun" diye konuştu.