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        Isparta'da dolandırıcılık ve motosiklet hırsızlığı olaylarında 4 şüpheli yakalandı

        Isparta'da farklı tarihlerde dolandırıcılık ve motosiklet hırsızlığı olaylarına karıştığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 15:39 Güncelleme:
        Isparta'da dolandırıcılık ve motosiklet hırsızlığı olaylarında 4 şüpheli yakalandı

        Isparta'da farklı tarihlerde dolandırıcılık ve motosiklet hırsızlığı olaylarına karıştığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 ve 23 Eylül tarihlerinde meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olaylarıyla ilgili başlatılan çalışmalar sonucunda tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Ayrıca 15 ve 14 Ekim tarihlerinde il merkezinde meydana gelen 2 ayrı motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili yapılan çalışmalarda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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