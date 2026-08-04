Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Isparta'da firari hükümlü yakalandı

        Isparta'da firari hükümlü yakalandı

        Isparta'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan hakkında 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 21:45 Güncelleme:
        Isparta'da firari hükümlü yakalandı

        Isparta'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan hakkında 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan hakkında 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.


        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.





        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel hakkında fezleke hazırlandı
        Özgür Özel hakkında fezleke hazırlandı
        Kurtulmuş çerçeve yasayı imzaladı
        Kurtulmuş çerçeve yasayı imzaladı
        AK Partili Gül: Teklifi yarın veririz
        AK Partili Gül: Teklifi yarın veririz
        Tahir Sarıkaya'ya tutuklandı
        Tahir Sarıkaya'ya tutuklandı
        YAŞ kararları açıklandı
        YAŞ kararları açıklandı
        MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifini imzaladı
        MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifini imzaladı
        Barış buluşması kana bulandı!
        Barış buluşması kana bulandı!
        Hava'da ilk kadın general
        Hava'da ilk kadın general
        Mohamed Salah transferinde mutlu son!
        Mohamed Salah transferinde mutlu son!
        Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı
        Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı
        ABD: İran ile anlaşma umuyoruz
        ABD: İran ile anlaşma umuyoruz
        TMSF'den 106 araçlık ihale
        TMSF'den 106 araçlık ihale
        İsmail Kartal müjdeyi verdi: Kadroda olacaklar!
        İsmail Kartal müjdeyi verdi: Kadroda olacaklar!
        Aynı salonda art arda
        Aynı salonda art arda
        Gayrimenkul satışında sert düşüş
        Gayrimenkul satışında sert düşüş
        Beşiktaş'a sürpriz öneri!
        Beşiktaş'a sürpriz öneri!
        İşte 2026'nın en çok satan otomobilleri
        İşte 2026'nın en çok satan otomobilleri
        "Annemle Sivas'ta"
        "Annemle Sivas'ta"
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Küresel araştırmadan çarpıcı sonuç! Her 6 kadından biri...
        Küresel araştırmadan çarpıcı sonuç! Her 6 kadından biri...

        Benzer Haberler

        Isparta'nın temmuz ihracatı yüzde 56 arttı
        Isparta'nın temmuz ihracatı yüzde 56 arttı
        Adaya bakım yapacak olan iş makinesi tekneyle taşındı
        Adaya bakım yapacak olan iş makinesi tekneyle taşındı
        Isparta'nın Deregümü köyünde üretilen domates ihraç ediliyor
        Isparta'nın Deregümü köyünde üretilen domates ihraç ediliyor
        İTO Şehit Mustafa Gözütok Ortaokulu'na kapalı spor salonu kazandırılıyor
        İTO Şehit Mustafa Gözütok Ortaokulu'na kapalı spor salonu kazandırılıyor
        Hafif ticari araç tarım aracına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
        Hafif ticari araç tarım aracına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
        İnşaat mantolama işcisi iskeleden düşerek hayatını kaybetti
        İnşaat mantolama işcisi iskeleden düşerek hayatını kaybetti