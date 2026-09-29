Isparta'da firari hükümlü yakalandı
Isparta'nın Uluborlu ilçesinde, hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 42 yıl 2 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Isparta'nın Uluborlu ilçesinde, hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 42 yıl 2 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 42 yıl 2 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'nin Uluborlu'ya bağlı İnhisar köyünde saklandığını belirledi.
Operasyonla yakalanan M.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
M.T, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
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