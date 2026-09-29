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        Isparta'da firari hükümlü yakalandı

        Isparta'nın Uluborlu ilçesinde, hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 42 yıl 2 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 20:03 Güncelleme:
        Isparta'da firari hükümlü yakalandı

        Isparta'nın Uluborlu ilçesinde, hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 42 yıl 2 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 42 yıl 2 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'nin Uluborlu'ya bağlı İnhisar köyünde saklandığını belirledi.

        Operasyonla yakalanan M.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

        M.T, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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