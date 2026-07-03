Isparta'da iki kardeşten birini öldüren, diğerini yaralayan zanlı tutuklandı

Isparta'nın Atabey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada iki kardeşten birini öldüren, diğerini yaralayan şüpheli tutuklandı.





Olayın ardından gözaltına alınan zanlı G.A, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüpheli, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



- Olay



Atabey Göleti mevkisinde, dün, G.A. (22) ile husumetli olduğu belirtilen Yaşar Y. ve kardeşi Halil Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.A, iki kardeşi bıçaklamıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Halil Y'nin hayatını kaybettiği belirlenmiş, şüpheli G.A. da suç aletiyle gözaltına alınmıştı.

