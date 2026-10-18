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        Isparta'da kanyonda mahsur kalan İHH gönüllülerinden 3'ü kurtarıldı

        Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon mevkisinde mahsur kalan İHH gönüllü grubundan 3 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 22:19 Güncelleme:
        Isparta'da kanyonda mahsur kalan İHH gönüllülerinden 3'ü kurtarıldı

        Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon mevkisinde mahsur kalan İHH gönüllü grubundan 3 kişi kurtarıldı.

        Isparta Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon mevkisinde mahsur kalan 13 kişiden 3’ünün, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldığı belirtildi.

        Vefat eden kişinin cenazesinin de çıkarılmaya çalışıldığı kaydedilen açıklamada, "Başka bir noktada bir arada bulunan ve sağlık durumları iyi olan 10 vatandaşımız ile de irtibat kurulmuş olup, gece şartları ile bölgenin sarp ve engebeli arazi yapısı nedeniyle devam edilemediği için ara verilen kurtarma çalışmalarına sabahın ilk saatlerinde yeniden başlanacaktır." denildi.

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        Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon mevkisinde mahsur kalan 14 kişilik İHH gönüllü grubundan 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, mahsur kalan 13 kişinin kurtarılması için çalışma başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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