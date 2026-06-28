Isparta'da mermer ocağında çıkan yangında bir işçi öldü

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, mermer ocağında çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti.



Çandır köyü Yıldız Mahallesi'ndeki mermer ocağının yemekhanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yangın itfaiye ekibi ve arazözün müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin içeride yaptığı incelemede işçi Halim Özdemir'in cesedine ulaşıldı.



Ekiplerin çalışmasının ardından Özdemir'in cenazesi Sütçüler İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

