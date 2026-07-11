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        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

        Isparta'nın Gelendost ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan; 1'i muhtar, 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 19:43 Güncelleme:
        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

        Isparta'nın Gelendost ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan; 1'i muhtar, 2 zanlı tutuklandı.


        Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.

        Ekipler, Antalya'dan temin edilen uyuşturucu maddenin Isparta üzerinden Şarkikaraağaç ile Konya'nın Hüyük ilçesine götürüleceği değerlendirilen aracı Gelendost ilçesinde durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 19 bin 100 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ile 2 aparat ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden birinin, Hüyük ilçesine bağlı Değirmenaltı köyünün muhtarı olduğu belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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