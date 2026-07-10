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        Eğirdir'de Tarım, Sanat, Kültür ve Turizm Festivali başladı

        Isparta'da Eğirdir Belediyesi tarafından organize edilen "Tarım, Sanat, Kültür ve Turizm Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 15:58 Güncelleme:
        Eğirdir'de Tarım, Sanat, Kültür ve Turizm Festivali başladı

        Isparta'da Eğirdir Belediyesi tarafından organize edilen "Tarım, Sanat, Kültür ve Turizm Festivali" başladı.

        Festival, Babasultan mevkisinden Kale Meydanı'na kadar yapılan yürüyüşte vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Programa Isparta Valisi Abdullah Erin, AK Parti Isparta İl Başkanı Furkan Cem Er, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, Eğirdir Kaymakam Vekili Yüksel Topal, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal, Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Başkan Özer, konuşmasında, ilçenin sahip olduğu tarımsal, kültürel ve turizm değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

        Festivalin Eğirdir'in tanıtımına ve ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Özer, organizasyonun birlik ve beraberliği güçlendirmenin yanı sıra ilçenin turizm potansiyelini daha görünür hale getireceğini belirtti.

        Açılış programının sonunda sahne alan Grup Ayna, seslendirdiği sevilen şarkılarla festivale katılanlara konser verdi.

        Festival 12 Temmuz'a kadar çeşitli etkinlik ve konserlerle devam edecek.



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