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        Isparta'da kıyma makinesine elini kaptıran market çalışana yaralandı

        Isparta'da bir marketin kasap reyonunda çalışan personel elini kıyma makinesine kaptırması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 15:57 Güncelleme:
        Isparta'da kıyma makinesine elini kaptıran market çalışana yaralandı

        Isparta'da bir marketin kasap reyonunda çalışan personel elini kıyma makinesine kaptırması sonucu yaralandı.


        Muzaffer Türkeş Mahallesi 206. Cadde'deki bir markette S.B. isimli kadın çalışan, kasap reyonunda kıyma çekmeye çalıştığı sırada eline makineye kaptırdı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan S.B., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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