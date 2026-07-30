Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.



Eğirdir-Barla mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine yangın bölgesine Atabey, Senirkent, Gelendost ve Yalvaç orman işletme müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yangına 2 uçak, 4 arazöz ve orman işçilerince yapılan müdahale sürüyor.

