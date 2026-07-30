Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Giriş: 30.07.2026 - 12:30 Güncelleme:
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Eğirdir-Barla mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın bölgesine Atabey, Senirkent, Gelendost ve Yalvaç orman işletme müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 2 uçak, 4 arazöz ve orman işçilerince yapılan müdahale sürüyor.
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