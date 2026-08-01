Otoparktaki otomobilde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı

Isparta'da site otoparkında park halindeki otomobilde meydana gelen patlamada 2 genç yaralandı. Anadolu Mahallesi 160. Cadde'de bulunan DSİ Memur Evleri Sitesi otoparkındaki 32 DN 909 plakalı otomobilde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Şeref Berkay (19) ile Faruk Yavuz (20), kollarındaki yanıklar nedeniyle sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların bilincinin açık olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerince bölgede çalışma yürütüldü. Patlamanın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

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