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        Otoparktaki otomobilde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı

        Isparta'da site otoparkında park halindeki otomobilde meydana gelen patlamada 2 genç yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 13:22 Güncelleme:
        Otoparktaki otomobilde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı

        Isparta'da site otoparkında park halindeki otomobilde meydana gelen patlamada 2 genç yaralandı.

        Anadolu Mahallesi 160. Cadde'de bulunan DSİ Memur Evleri Sitesi otoparkındaki 32 DN 909 plakalı otomobilde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçta bulunan Şeref Berkay (19) ile Faruk Yavuz (20), kollarındaki yanıklar nedeniyle sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Yaralıların bilincinin açık olduğu öğrenildi.

        Olay yeri inceleme ekiplerince bölgede çalışma yürütüldü.

        Patlamanın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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