Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı: "Cumhuriyet hepimizin ortak emaneti, Türkiye hepimizin ortak geleceğidir"

        AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı: "Cumhuriyet hepimizin ortak emaneti, Türkiye hepimizin ortak geleceğidir"

        AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Cumhuriyet hepimizin ortak emaneti, Türkiye hepimizin ortak geleceğidir. Bu emaneti daha güçlü, daha müreffeh ve daha huzurlu bir ülkeyle gelecek nesillere teslim etmek için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 13:32 Güncelleme:
        AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı: "Cumhuriyet hepimizin ortak emaneti, Türkiye hepimizin ortak geleceğidir"

        AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Cumhuriyet hepimizin ortak emaneti, Türkiye hepimizin ortak geleceğidir. Bu emaneti daha güçlü, daha müreffeh ve daha huzurlu bir ülkeyle gelecek nesillere teslim etmek için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

        AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören ve kutlamalara katıldı. Saygılı, ilk olarak İzmir Valiliği tarafından 28 Ekim’de düzenlenen Atatürk Anıtı’na çelenk sunma törenine katıldı. Törende Saygılı, AK Parti İzmir İl Teşkilatı ve Kadın ve Gençlik Kolları temsilcileriyle birlikte AK Parti adına anıta çelenk sundu. Programlarına akşam devam eden Saygılı, Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katıldı. 29 Ekim sabahında İzmir Valiliği’nde gerçekleştirilen törene katılan Saygılı, ardından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen resmi kutlama programında yer aldı. Saygılı, vatandaşlarla birlikte Cumhuriyet Bayramı sevincini paylaştı.

        REKLAM

        "Cumhuriyet hepimizin ortak emaneti, Türkiye hepimizin ortak geleceğidir"

        AK Parti İl Başkanı Saygılı yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünde istiklalimizin simgesi, Türkiye’mizin göz bebeği İzmir’in dört bir yanında kutlamalar gerçekleştirildi. İzmir, istiklal mücadelemizin zaferle taçlandığı, milletimizin yeniden ayağa kalkışına şahitlik eden şehirdir. 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet, milletimizin kendi geleceği üzerinde söz sahibi olma iradesidir; imkânsızlıklar karşısında teslim olmayan bir milletin, bağımsızlığını kendi elleriyle kazanmasının ve egemenliğini kendi iradesine dayandırmasının adıdır. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bütün istiklal kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Cumhuriyet, farklı düşüncelerimizle ortak geleceğimize birlikte sahip çıkabilmemizdir. Bizlere düşen bu idealleri hayatın içinde daha güçlü karşılık bulacak şekilde geleceğe taşımaktır. Binlerce yıllık devlet geleneğimizin yeni bir halkası olan Cumhuriyetimiz, bu topraklarda kurduğumuz ilk değil, en son devletimizdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunu, Cumhuriyetimizin ikinci asrına yön veren ortak bir gelecek hedefi olarak sahipleniyoruz. Çünkü üretimde, savunma sanayisinde, sağlıkta ve teknolojide atılan her adımın ülkemizi daha ileriye taşıdığına inanıyoruz. Bu yürüyüşte İzmir’in birikimine ve hemşehrilerimizin çalışkanlığına güveniyoruz. Cumhuriyet hepimizin ortak emaneti, Türkiye hepimizin ortak geleceğidir. Bu emaneti daha güçlü, daha müreffeh ve daha huzurlu bir ülkeyle gelecek nesillere teslim etmek için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu duygularla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın

        Benzer Haberler

        İzmir'de Cumhuriyet'in 103'üncü yılı coşkusu
        İzmir'de Cumhuriyet'in 103'üncü yılı coşkusu
        İzmir'de Cumhuriyet Bayramı heyecanı İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı co...
        İzmir'de Cumhuriyet Bayramı heyecanı İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı co...
        Prof. Dr. Sözbilir, yakın gelecekte deprem üretme potansiyeli olan faylara...
        Prof. Dr. Sözbilir, yakın gelecekte deprem üretme potansiyeli olan faylara...
        İzmir'de fabrikada uyuşturucu ticaretine jandarma operasyonu
        İzmir'de fabrikada uyuşturucu ticaretine jandarma operasyonu
        Kasapoğlu: "Cumhuriyet mirasımız, demokrasi nefesimiz, gençlik ise ikinci a...
        Kasapoğlu: "Cumhuriyet mirasımız, demokrasi nefesimiz, gençlik ise ikinci a...
        Menemen'de on binler, Cumhuriyet coşkusuyla buluştu
        Menemen'de on binler, Cumhuriyet coşkusuyla buluştu