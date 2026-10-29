AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı: "Cumhuriyet hepimizin ortak emaneti, Türkiye hepimizin ortak geleceğidir"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Cumhuriyet hepimizin ortak emaneti, Türkiye hepimizin ortak geleceğidir. Bu emaneti daha güçlü, daha müreffeh ve daha huzurlu bir ülkeyle gelecek nesillere teslim etmek için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören ve kutlamalara katıldı. Saygılı, ilk olarak İzmir Valiliği tarafından 28 Ekim’de düzenlenen Atatürk Anıtı’na çelenk sunma törenine katıldı. Törende Saygılı, AK Parti İzmir İl Teşkilatı ve Kadın ve Gençlik Kolları temsilcileriyle birlikte AK Parti adına anıta çelenk sundu. Programlarına akşam devam eden Saygılı, Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katıldı. 29 Ekim sabahında İzmir Valiliği’nde gerçekleştirilen törene katılan Saygılı, ardından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen resmi kutlama programında yer aldı. Saygılı, vatandaşlarla birlikte Cumhuriyet Bayramı sevincini paylaştı.

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"Cumhuriyet hepimizin ortak emaneti, Türkiye hepimizin ortak geleceğidir"

AK Parti İl Başkanı Saygılı yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünde istiklalimizin simgesi, Türkiye’mizin göz bebeği İzmir’in dört bir yanında kutlamalar gerçekleştirildi. İzmir, istiklal mücadelemizin zaferle taçlandığı, milletimizin yeniden ayağa kalkışına şahitlik eden şehirdir. 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet, milletimizin kendi geleceği üzerinde söz sahibi olma iradesidir; imkânsızlıklar karşısında teslim olmayan bir milletin, bağımsızlığını kendi elleriyle kazanmasının ve egemenliğini kendi iradesine dayandırmasının adıdır. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bütün istiklal kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Cumhuriyet, farklı düşüncelerimizle ortak geleceğimize birlikte sahip çıkabilmemizdir. Bizlere düşen bu idealleri hayatın içinde daha güçlü karşılık bulacak şekilde geleceğe taşımaktır. Binlerce yıllık devlet geleneğimizin yeni bir halkası olan Cumhuriyetimiz, bu topraklarda kurduğumuz ilk değil, en son devletimizdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunu, Cumhuriyetimizin ikinci asrına yön veren ortak bir gelecek hedefi olarak sahipleniyoruz. Çünkü üretimde, savunma sanayisinde, sağlıkta ve teknolojide atılan her adımın ülkemizi daha ileriye taşıdığına inanıyoruz. Bu yürüyüşte İzmir’in birikimine ve hemşehrilerimizin çalışkanlığına güveniyoruz. Cumhuriyet hepimizin ortak emaneti, Türkiye hepimizin ortak geleceğidir. Bu emaneti daha güçlü, daha müreffeh ve daha huzurlu bir ülkeyle gelecek nesillere teslim etmek için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu duygularla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum" dedi.