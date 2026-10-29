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        Menemen'de on binler, Cumhuriyet coşkusuyla buluştu

        Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü, Menemen'de on binlerle birlikte kutlandı. Menemen Belediyesi tarafından kurulan dev sahnede Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen konserlere, İzmir ve Ege değil Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar bir araya geldi. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Cumhuriyet herkesindir, her kesimindir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 103 yıl önce kurulan cumhuriyetimiz, bugün ulu bir çınara dönüşmüştür." dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 12:35 Güncelleme:
        Menemen'de on binler, Cumhuriyet coşkusuyla buluştu

        Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü, Menemen'de on binlerle birlikte kutlandı. Menemen Belediyesi tarafından kurulan dev sahnede Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen konserlere, İzmir ve Ege değil Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar bir araya geldi. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Cumhuriyet herkesindir, her kesimindir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 103 yıl önce kurulan cumhuriyetimiz, bugün ulu bir çınara dönüşmüştür." dedi.

        Menemen'de Cumhuriyet Bayramı sevinci, tarihe geçecek görüntülere sahne oldu. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ilan edilen Cumhuriyetimizin 103. yılı kapsamında ilçede düzenlenen ilk konserin adresi Kent2 Kapalı Pazar Yeri yanında oluşturulan alan oldu. Öğle saatlerinden itibaren dolmaya başlayan konser alanına yalnızca İzmir ve Ege'den değil Türkiye’nin dört bir yanından on binlerce vatandaş akın etti. Zonguldak'tan Balıkesir'e kadar özellikle üniversite öğrencilerinden oluşan grupların da otobüslerle gelmesi dikkat çekti. Olumsuz hava şartlarına rağmen alanı dolduran vatandaşlara, Menemen Belediyesi tarafından yağmurluk ve Türk Bayrağı dağıtıldı.

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        "Bizler Cumhuriyet çocuklarını yetiştirenleriz"

        Alanı dolduran on binlerce vatandaşı eşi Filiz Pehlivan ile birlikte selamlayan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Cumhuriyet Marşları söyledi. "Ne mutlu Cumhuriyetimizin ışığında omuz omuza" diyen Başkan Pehlivan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bundan tam 103 yıl önce, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Cumhuriyetimiz, bugün bu topraklara sımsıkı kök salmış, dalları geleceğe uzanan ulu bir çınara dönüşmüştür! O gün Ankara’dan doğan Cumhuriyet güneşi, yalnızca milletimizin değil, bağımsızlık ve özgürlüğe susamış nice mazlum milletin de ilham kaynağı olmuştur! Çünkü Cumhuriyet; Bağımsızlıktır, özgürlüktür, eşitliktir! Cumhuriyet herkesindir, her kesimindir! Cumhuriyet, bu toprakları bizlere vatan kılan ecdadımıza duyduğumuz vefadır! Cumhuriyet, çocuklarımızın umudu, gençlerimizin geleceği, milletimizin ortak paydasıdır! Ve Cumhuriyet, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe hep birlikte yürüme irademizdir! Bu kapsamında; 100 bin Atatürklü Türk bayrağımızı kapı kapı dolaşarak hemşehrilerimize ulaştırdık! Atatürk ve Kurtuluş Savaşı temalı Dijital Deneyim Merkezimizi hizmete açtık! Alanında en büyük dört boyutlu Atatürk Anıtı’nı Menemen’imize kazandırdık! Çanakkale yolu üzerinde yaptığımız köprülü kavşağımıza "Menemen 100. Yıl Köprülü Kavşağı" adını vererek Cumhuriyetimizin 100. yılını kalıcı bir eserle taçlandırdık! Çünkü bizler köklü bir mirası yarınlara taşıyanlarız! Çünkü bizler Cumhuriyet çocuklarını yetiştirenleriz!"

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        "Siz istediniz biz getirdik"

        Konuşmasında Menemen'de Blok3 konseri düzenlenmesine de yer veren Başkan Pehlivan, "Şimdi gelelim bu akşamın en heyecanlı bölümüne; gençlerimiz uzun zamandır bizden BLOK3’ü istiyordu. Peki, gençlerimiz ister de biz getirmez miyiz? Elbette getiririz! Hem de seve seve getiririz! Siz istediniz, biz yaptık. İşte sözümüzü tuttuk, BLOK3’ü sizlerle buluşturduk! Hem de Cumhuriyetimizin 103. yaşını kutladığımız, hepimiz için böylesine özel, böylesine anlamlı bir günde getirdik! Her fırsatta söylüyorum, bugün bir kez daha söylemek istiyorum: Sizler için ne yapsak azdır! Siz isteyin, biz imkânlarımız ölçüsünde en iyisini yapalım! Bugüne kadar yaptık, Allah’ın izniyle yine yaparız! Çünkü sizlerin mutluluğu ve memnuniyeti bizim için her şeyden daha değerli!" diyerek, gençlere ve gençlerin taleplerine verdiği önemi vurguladı. Başkan Pehlivan'ın konuşmasının bitimindeyse geceyi havai fişek şovu aydınlattı.

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        On binler Blok3 ile birlikte söyledi

        Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın ardından sahne sırası Blok3'e geldi. Son yıllarda yaptığı çıkışla özellikle gençler arasında en çok dinlenen sanatçılar arasında liste başı olan Blok 3, sahneye çıktığı andan itibaren şarkılarıyla, sahne şovuyla, dans ve ışık gösterileriyle izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

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