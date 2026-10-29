İzmir'de 2 firari hükümlü ile İstanbul'daki cinayetin şüphelisi yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari ile İstanbul'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin aranan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki bir cinayetin zanlısının ilçedeki bir otelde saklandığını belirledi.

Otele baskın düzenleyen ekipler, şüpheli H.Y. (23) ile haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. (28) ve E.K'yi (24) yakaladı.

Yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile 7 fişek ele geçirildi.

H.Y. ile firari hükümlülerin, yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı belirlendi.