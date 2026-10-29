İzmir Kültür Yolu Festivali'nde 'Sır' ve 'Arayış' sergileri, sanatseverlerle buluştu

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali'nin 5'inci gününde; insanın iç dünyasıyla yüzleşmesini anlatan 'Sır' ve yaşam boyu süren arayışları yansıtan 'Arayış' sergileri, sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali'nin 5'inci gününde söyleşiler, atölyeler, çocuk etkinlikleri düzenlendi. İzmir Kültür Sanat Fabrikası Resim ve Heykel Müzesi Geçici Sergi Salonu'ndaki 'Sır' sergisinde ziyaretçiler, Raşit Altun'un anlatımıyla ayna kavramının sanat ve tasavvufi düşüncedeki karşılıklarını ele aldı. İnsanın kendi iç dünyasıyla yüzleşmesine ve hakikat arayışına odaklanan eserleri inceleyen sanatseverler, aynanın kişinin kendini tanımasına aracılık eden sembolik anlamlarını dinledi. Tarihi Alsancak Tren Garı'nda düzenlenen Pınar Karaman'ın 'Arayış' sergisi de sanatseverlerle buluştu. Ziyaretçiler, yaşam boyunca süren arayışları, karşılaşmaları ve geride kalan izleri; renkler, çizgiler ve katmanlar üzerinden ele alan çalışmalarda inceledi. Tuvalde bir araya gelen biçimler ve boşluklar üzerinden insan ilişkilerini ve geçmişin bugüne yansımalarını takip etti.

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KADINLARIN ÇAĞDAŞ SANATTAKİ YERİ KONUŞULDU

İzmir Kültür Sanat Fabrikası Zehra Çiçek Sanat Atölyesi'nde düzenlenen 'Çağdaş Sanat ve Kadının Yeri' söyleşisinde Marjon Hoogheid, sanatseverlerle buluştu. Katılımcılar, kadın sanatçıların üretimleri, sanat dünyasındaki temsilleri ve görünürlükleri üzerine değerlendirmeleri dinledi. Buluşma, kadınların çağdaş sanata katkılarını farklı bakış açılarıyla ele aldı. Aynı atölyede Marjon Hoogheid yürütücülüğünde gerçekleştirilen 'Alışılmamış Resim' çalışmasına katılanlar, farklı resim tekniklerini denedi. Alışılmışın dışındaki ifade biçimleriyle çalışan katılımcılar, kendi sanatsal yorumlarını üretimlerine yansıttı. Açık Atölye Günleri kapsamında ise ziyaretçiler, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'ndaki Nehir Karaböcek ve Sevinç Bayraktar sanat atölyelerine konuk oldu. Katılımcılar, eserleri üretildikleri ortamda inceleme fırsatı yakaladı.

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SUYUN ÜZERİNDEKİ RENKLER KATILIMCILARIN ESERLERİNE DÖNÜŞTÜ

İzmir Kültür Sanat Fabrikası Alsancak Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen 'İzmir'de Suyun Hafızası' atölyesine katılanlar, ebru sanatının akkase tekniğini deneyimledi. Su yüzeyinde hazırlanan desenleri farklı katmanlarla biçimlendiren katılımcılar, geleneksel sanatın üretim yöntemlerini uygulamalı olarak öğrendi. İzmir Kültür Sanat Fabrikası Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde Haluk Kürkçüoğlu eşliğinde ve aynı zamanda İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü'nde düzenlenen Ebru Atölyesi'nde ziyaretçiler, suyun yüzeyinde oluşturdukları renkli desenleri kağıda aktararak kendi çalışmalarını hazırladı. Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde Gülay Eker eşliğinde gerçekleştirilen Kaligrafi Atölyesi'nde ise katılımcılar, harflerin biçim ve düzeni üzerine çalıştı. Kalem ve fırçayla uygulamalar yapan sanatseverler, güzel yazı sanatını deneyimleyerek harflerle özgün kompozisyonlar oluşturdu. İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü Açık Teşhir Alanı'nda gerçekleştirilen 'İzmir'in Hazineleri Kitabı' Eğitim Atölyesi ve Söyleşisi'nde, ziyaretçiler çocuk edebiyatı yazarı Feray Ünal ile bir araya geldi. Ünal'ın 'İzmir'in Hazineleri' eserinden hareketle hazırlanan atölyede katılımcılar, etkileşimli söyleşiyle İzmir'in kültürel değerlerini ve denizcilik kültürünü tanıdı.

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ÇOCUKLAR SERAMİK VE SİNEMAYLA BULUŞTU

İzmir Kültür Sanat Fabrikası Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde Muazzez Yıldırım eşliğinde düzenlenen Seramik Atölyesi'ne katılan çocuklar, geleneksel Türk seramik sanatını tanıdı. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden günümüze uzanan motif ve desenlerden ilham alan minikler, kendi çalışmalarında yaratıcılıklarını ortaya koydu. İzmir Park AVM'deki Paribu Cineverse'de devam eden 22. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali'nde ise çocuklar, ücretsiz film gösterimleri ve yaratıcı atölyelere katıldı. Gündoğdu Meydanı Çocuk Köyü'nde gerçekleştirilen Karaoke Karavan etkinliğinde yetişkin ve çocuklar, Karaoke Muudu uygulamasından seçtikleri şarkıları seslendirdi. Mikrofonu devralarak kendi performanslarını sergileyen ziyaretçiler, şarkılara birlikte eşlik etti.

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İzmir Kültür Yolu Festivali, 1 Kasım'a kadar kentin farklı noktalarında düzenlenecek konserler, tiyatro gösterileri, sergiler, atölyeler ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.