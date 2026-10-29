Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Altay'da Salih'ten profesyonel imza

        Altay'da Salih'ten profesyonel imza

        3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay, sol bek Salih Oktay ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulübün altyapısında yetişen 22 yaşındaki savunmacı, A takım formasını ilk kez 18 Ekim 2022'de kupada Efeler 09 karşısında giydi. 1'inci Lig'de ilk defa 10 Mayıs 2024'te Ankara Keçiörengücü deplasmanında şans bulan Salih, 2024-25 sezonunda 2'nci Lig'de 17 müsabakada görev yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 10:33 Güncelleme:
        Altay'da Salih'ten profesyonel imza

        3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay, sol bek Salih Oktay ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulübün altyapısında yetişen 22 yaşındaki savunmacı, A takım formasını ilk kez 18 Ekim 2022'de kupada Efeler 09 karşısında giydi. 1'inci Lig'de ilk defa 10 Mayıs 2024'te Ankara Keçiörengücü deplasmanında şans bulan Salih, 2024-25 sezonunda 2'nci Lig'de 17 müsabakada görev yaptı.

        Geçen sezon sadece 1 kupa maçında şans bulan genç defans oyuncusu, bahis soruşturmasında aldığı ceza nedeniyle sezonu erken kapatmıştı. Bu sezon profesyonel olan Salih Oktay, hem sol kanat hem de sol bek olarak görev yaparken; 7 müsabakada 1 gol kaydetti. Altay'da A takımda şans bulan Mehmet Kaymaz, Anıl, Efe Pehlivan, Nurullah, Sani, Ahmet, Özay, Emirhan, Kemal, Baran, Barış, Enes gibi gençler amatör lisansla mücadele ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın

        Benzer Haberler

        Göztepe'nin yeni hedefi Fenerbahçe
        Göztepe'nin yeni hedefi Fenerbahçe
        Başkan Tugay'dan İzmir için Ankara'da üst düzey temaslar
        Başkan Tugay'dan İzmir için Ankara'da üst düzey temaslar
        İzmir Metrosu'nu Cumhuriyet coşkusu sardı
        İzmir Metrosu'nu Cumhuriyet coşkusu sardı
        İzmir'de Yahudiler Netanyahu'nun gidişini kutladı
        İzmir'de Yahudiler Netanyahu'nun gidişini kutladı
        Kaza sonrası yeniden hayata tutunan Ece, hikayesini kitaba dönüştürdü
        Kaza sonrası yeniden hayata tutunan Ece, hikayesini kitaba dönüştürdü
        Depremde yaşamını yitiren ikizler anısına kurulan vakıf, iyilik hareketini...
        Depremde yaşamını yitiren ikizler anısına kurulan vakıf, iyilik hareketini...