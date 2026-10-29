İzmir Metrosu'nu Cumhuriyet coşkusu sardı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin kültürsanat yaşamına kazandırılan Smyrna Ensemble, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İzmir Metrosu’nun Fahrettin Altay istasyonunda iki konser verdi. 7’den 70’e İzmirli vatandaşlar marşlar ve şarkılara eşlik etti. Bazı vatandaşlar ise müziğin ritmine kapılarak dans etti.

İzmir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu metro istasyonlarına yayıldı. Toplu ulaşımı kullanan İzmirli vatandaşlar, İzmir Metrosu’nun Fahrettin Altay istasyonunda sürprizle karşılaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen Smyrna Ensemble, enstrümanlarını Cumhuriyet Bayramı için çaldı. Orkestra, farklı saatlerde verdiği iki ayrı konserle dinleyicilerden tam not aldı. İzmirliler, seslendirilen şarkılar ve marşlara hep bir ağızdan eşlik etti. Bazı vatandaşlar ise müziğin ritmine ayak uydurarak dans etti.

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"Güzel dönüşler aldık"

Smyrna Ensemble’ın alto saksafon sanatçısı Hikem Çamdalı, "Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ilk konserimizi Elhamra Sahnesi’nde gerçekleştirdik. Bugün de İzmir Metro’da 29 Ekim’i kutluyoruz. Repertuvarımız çok geniş. Pop, klasik müzik parçalarımız var. İzmir Marşı ve Memleketim şarkılarını da seslendiriyoruz. Burada halkla iç içe bir konser verdik ve çok mutlu olduk. Vatandaşlar da bir arada olmaktan memnun oldu, güzel dönüşler aldık. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

"Cumhuriyet Ata’mızdan yadigâr"

Konseri izleyen 9 yaşındaki Kuzey Doğan "Konser çok iyi geçiyor. Bu Cumhuriyet Ata’mızdan yadigâr. Dünden kalan gücümüzle yarınlara umut vermeyi hedefliyoruz. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun" derken, Ayla Somyürek ise Cumhuriyetimize yakışan bir etkinlik. Allah güzel günler göstersin. Cumhuriyet hakkında o kadar çok şey söylenir ki bizim için canını verenlere rahmet olsun, gençlere de güzel yıllar olsun" sözlerine yer verdi.

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"Beklemediğimiz anda konserle karşılaştık"

11 yaşındaki kızı Elif Su ile konseri dinleyen Pınar Elmas, "Konseri tesadüfen gördük, çok hoşuma gitti. Güzel bir 29 Ekim etkinliği oldu. Hiç beklemediğimiz bir anda karşılaşınca daha güzel oldu. Cumhuriyet bizi var eden ve geleceğe ilerletecek olan değerimiz ve kıymetlimiz" diye konuştu. Metrodan çıkarken konserle karşılaştığı için şaşırdığını belirten Yalçın Taşal da "Konser çok güzel. Ben metroya gelmiştim, konseri görünce şaşırdım. İzmirliyim. Böyle manzaralarla karşılaşmak çok güzel. Böyle etkinliklerin devamını dileriz, çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.