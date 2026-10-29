İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aliağa ve Bergama Büro Amirliği ekipleri tarafından, Karşıyaka ve Bergama ilçelerindeki 2 ayrı adrese önceki gün operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 685 gram kubar esrar, 480 gram metamfetamin, 2 ecstasy ve 1 sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

İZMİR’in Karşıyaka ve Bergama ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

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