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        İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

        İZMİR'in Karşıyaka ve Bergama ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 08:42 Güncelleme:
        İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

        İZMİR’in Karşıyaka ve Bergama ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aliağa ve Bergama Büro Amirliği ekipleri tarafından, Karşıyaka ve Bergama ilçelerindeki 2 ayrı adrese önceki gün operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 685 gram kubar esrar, 480 gram metamfetamin, 2 ecstasy ve 1 sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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