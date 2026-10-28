Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Sarı-kırmızılı ekip, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından dar alanda oyunla idmanı tamamladı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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