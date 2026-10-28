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        Havalimanında yakalandı: Midesinden 47 kapsül uyuşturucu çıktı

        İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından yakalanan uyuşturucu kuryesinin midesinden 47 kapsül metamfetamin çıktı. İç beden muayenesiyle ortaya çıkan olay sonrası şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 19:44 Güncelleme:
        Havalimanında yakalandı: Midesinden 47 kapsül uyuşturucu çıktı

        İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından yakalanan uyuşturucu kuryesinin midesinden 47 kapsül metamfetamin çıktı. İç beden muayenesiyle ortaya çıkan olay sonrası şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda şüpheli bir şahıs üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Ekiplerin dikkati ve yürüttüğü detaylı çalışmalar neticesinde durdurulan şüphelinin, uyuşturucu sevkiyatı için tehlikeli bir yöntem seçtiği belirlendi.

        Havalimanında şüphe üzerine hastaneye sevk edilerek iç beden muayenesine tabi tutulan şahsın midesinde ve sindirim sisteminde yabancı maddeler tespit edildi. Yapılan tıbbi müdahale ve detaylı aramalarda, şüphelinin 47 ayrı kapsül halinde yutarak vücudunda taşıdığı toplam 322 gram metamfetamin ele geçirildi.

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        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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