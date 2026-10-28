Aliağa'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Aliağa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başladı. Törende; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Garnizon Komutanı Albay Ali Güler, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet coşkusu kutlama programıyla devam edecek

Kutlamaların ikinci günü, 29 Ekim Perşembe günü saat 09.30’da Aliağa Kaymakamlığı’nda gerçekleştirilecek tebriklerin kabulüyle başlayacak. Saat 10.30’da yapılacak olan kutlama programı, hava şartları nedeniyle Aliağa Belediyesi Spor Salonu (ENKA)’nda gerçekleştirilecek.

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Aliağa Belediyesi’nden Cumhuriyet Bayramında kortej ve DJ performansı

Aliağa Belediyesi tarafından düzenlenecek kortej, 29 Ekim Perşembe günü saat 19.00’da ENKA Spor Salonu önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek. Kortejin ardından saat 20.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda DJ performansı düzenlenecek. Aliağa Belediyesi Halk Oyunları Zeybek Ekibi’nin gösterisi ve DJ Arif Güven’in performansıyla devam edecek kutlamalarda, vatandaşlara çeşitli ikramlar da sunulacak.

Törene ayrıca Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, kurum müdürleri, askeri erkan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.