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        Bayındır'da trenin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        İzmir'in Bayındır ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 15:31 Güncelleme:
        Bayındır'da trenin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        İzmir'in Bayındır ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, 32723 sefer sayılı İzmir-Ödemiş yolcu treni, Yakacık Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten kontrolsüz şekilde geçmeye çalışan Emre P. (26) yönetimindeki 35 BYH 090 plakalı araca çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, ambulansla Bayındır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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