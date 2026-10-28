İzmir'de felsefe sempozyumuna yoğun ilgi

Türkiye ve Avrupa’dan akademisyenleri bir araya getiren Uluslararası Felsefe Sempozyumu, İzmir’de yoğun ilgi gördü. "Şimdide Yarını Düşünmek: Çağdaş Felsefe Tartışmaları" başlığıyla düzenlenen etkinliğin rezervasyon kontenjanı 24 saatten kısa sürede dolarken, insan, zaman, belirsizlik, sanat ve gelecek gibi konular farklı felsefi perspektiflerden ele alındı.

Disiplinlerarası Felsefe Eğitim Kooperatifi (DAF) tarafından Lucien Arkas Sanat Merkezi iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Felsefe Sempozyumu, 24 Ekim 2026 tarihinde İzmir’de gerçekleştirildi. Fransız Kültür Merkezi’nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, Türkiye ve Avrupa’dan akademisyenler çağdaş dünyanın temel meselelerini görüştü.

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Türkiye ve Avrupa’dan akademisyenler buluştu

Lucien Arkas Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen sempozyumda Fransa’dan Prof. Dr. Natalie Depraz ve Prof. Dr. Daniel Payot ile Türkiye’den Prof. Dr. Ahmet Arslan, Prof. Dr. Meral Özçınar ve Prof. Dr. Nami Başer konuşmacı olarak yer aldı. Almanya’dan Prof. Dr. Birgit Recki ise gönderdiği bildiriyle etkinliğe katkı sundu. Recki’nin bildirisi, Prof. Dr. Hakan Çörekçioğlu tarafından Türkçe çevirisiyle sunuldu.

Fransız akademisyenlerin konuşmaları da Prof. Dr. Nami Başer’in çevirisiyle Türkçeye aktarıldı.

Gelecek ve çağdaş dünyanın sorunları görüşüldü

Sempozyumda insanın varoluşu, zaman, belirsizlik, beden, sanat, hakikat ve gelecek konuları farklı felsefi yaklaşımlar üzerinden değerlendirildi. Geleceğin yalnızca henüz yaşanmamış bir zaman dilimi olmadığı, bugünün fikri ve toplumsal şartları içinde şekillenen bir imkân olarak da ele alınabileceği vurgulandı.

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Akademisyenlerin sunumlarının ardından gerçekleştirilen sorucevap bölümlerinde katılımcılar, konuşmacılarla fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakaladı.

Rezervasyonlar 24 saatten kısa sürede doldu

Ücretsiz düzenlenen sempozyum, felsefeye ilgi duyan vatandaşlardan yoğun talep gördü. Etkinliğin rezervasyon kontenjanı 24 saatten kısa sürede dolarken, talep üzerine ek katılım imkânları oluşturuldu. Farklı yaş ve meslek gruplarından katılımcıları buluşturan organizasyon, felsefeye yönelik toplumsal ilginin dikkat çeken örneklerinden biri oldu.

DAF’tan felsefeyi toplumla buluşturma hedefi

Disiplinlerarası Felsefe Eğitim Kooperatifi, felsefi düşünceyi akademik çevrelerin dışına taşıyarak toplumun farklı kesimleriyle buluşturmayı amaçlıyor. Eğitim, sanat, kültür ve gündelik yaşamı felsefeyle ilişkilendiren kooperatif; seminer, söyleşi ve eğitim programlarıyla eleştirel düşünme kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

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İzmir’de gerçekleştirilen uluslararası sempozyum da akademik görüşmeler ile toplum arasındaki etkileşimi güçlendiren etkinlikler arasında yer aldı.