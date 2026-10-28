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        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri İlmek ilmek dokunan Türk bayrağı Vali Elban'a teslim edildi İzmir'de Cumhuriyet kutlamaları coşkuyla başladı

        İlmek ilmek dokunan Türk bayrağı Vali Elban'a teslim edildi İzmir'de Cumhuriyet kutlamaları coşkuyla başladı

        İzmir'de Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dokunan Türk bayrağı, düzenlenen törenle Vali Süleyman Elban'a teslim edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 14:11 Güncelleme:
        İlmek ilmek dokunan Türk bayrağı Vali Elban'a teslim edildi İzmir'de Cumhuriyet kutlamaları coşkuyla başladı

        İzmir'de Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dokunan Türk bayrağı, düzenlenen törenle Vali Süleyman Elban'a teslim edildi.

        İzmir Valiliği himayesinde, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Bayrağı Dokuma Teslim Töreni düzenlendi. Cumhuriyet'in 103'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Konak Atatürk Meydanı'nda kurulan dokuma tezgahında Türk bayrağı için ilk ilmek 16 Ekim günü İzmir Valisi Süleyman Elban tarafından atılmıştı. Meydandaki program halk oyunları ekibinin gösterisiyle başlarken, teslim töreni öncesinde minik öğrenciler zeybek oynadı.

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        Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi tarafından dokunan Türk bayrağı, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ile öğretmen ve öğrenciler tarafından Vali Elban'a takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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