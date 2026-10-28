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        İzmir'de öğrencilerden Cumhuriyet Bayramı etkinliği

        İzmir'in Bornova ilçesinde öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında gösteri yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 13:56 Güncelleme:
        İzmir'de öğrencilerden Cumhuriyet Bayramı etkinliği

        İzmir'in Bornova ilçesinde öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında gösteri yaptı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda özel bir okul tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu, marşlar seslendirdi.

        Vatandaşlar ve veliler gösterileri ilgiyle takip etti.

        Öğrencilerden Zeynep Mavidemirli, herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Okullarının çok özel bir gösteriye imza attığını belirten Mavidemirli, "Cumhuriyet benim için özgürlük demek. İnsanların hakları demek. Yaptığımız gösteri de çok güzel oldu." dedi.

        Elif Meryem Çiftçioğlu ise Cumhuriyet'in 103. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ni çok zor şartlarda kurduğunu anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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