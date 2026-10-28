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        İzmir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

        İzmir'in Urla ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişinin üzerlerinde ve araçlarında çok sayıda uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 13:50 Güncelleme:
        İzmir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

        İzmir'in Urla ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişinin üzerlerinde ve araçlarında çok sayıda uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Urla'nın Bademler Mahallesi'nde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin düzenlediği operasyonda G.A. ve A.İ. yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 3 paket halinde toplam 102 gram metamfetamin, 2 gram skunk, 6 ekstazi hap, 7,65 milimetre çapında tabanca ile bu silaha ait şarjör ve 5 fişek, esrar katkılı 1 sigara, uyuşturucu içme aparatı ve 1 muşta ele geçirildi. Yapılan sorgulamada şüphelilerden G.A.'nın cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 8 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi Cumhuriyet Savcılığındaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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