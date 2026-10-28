Urla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen G.A. ve A.İ'nin Bademler Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını belirledi.

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