İzmir Barosu yeni yönetiminden Başsavcı Yeldan'a ziyaret
İzmir Barosu Başkanlığına seçilen Av. Serhat Sökmen ve yeni yönetim kurulu, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ı makamında ziyaret etti.
İzmir Barosu Başkanlığına seçilen Av. Serhat Sökmen ve yeni yönetim kurulu, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan’ı makamında ziyaret etti.
İzmir Barosu Başkanlığına seçilen Av. Serhat Sökmen, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, yargının kurucu unsurlarından olan savunma makamının önemi, hukuk devleti ilkesi, adalet hizmetlerinin etkinliği ve yargı kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, nazik ziyaretlerinden dolayı İzmir Barosu Başkanı Av. Serhat Sökmen ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.
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