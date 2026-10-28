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        İzmir Barosu yeni yönetiminden Başsavcı Yeldan'a ziyaret

        İzmir Barosu Başkanlığına seçilen Av. Serhat Sökmen ve yeni yönetim kurulu, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 14:19 Güncelleme:
        İzmir Barosu yeni yönetiminden Başsavcı Yeldan'a ziyaret

        İzmir Barosu Başkanlığına seçilen Av. Serhat Sökmen ve yeni yönetim kurulu, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan’ı makamında ziyaret etti.

        İzmir Barosu Başkanlığına seçilen Av. Serhat Sökmen, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, yargının kurucu unsurlarından olan savunma makamının önemi, hukuk devleti ilkesi, adalet hizmetlerinin etkinliği ve yargı kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, nazik ziyaretlerinden dolayı İzmir Barosu Başkanı Av. Serhat Sökmen ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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