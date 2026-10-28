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        İzmir ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor

        İzmir, Uşak, Manisa, Aydın ve Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 14:21 Güncelleme:
        İzmir ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor

        İzmir, Uşak, Manisa, Aydın ve Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.

        İzmir'de Konak Atatürk Meydanı'ndaki tören halk oyunları ekibinin gösterisiyle başladı.

        İzmir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda dokunan Türk bayrağı öğretmen ve öğrenciler tarafından Vali Süleyman Elban'a takdim edildi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hakan Yıldız Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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        Törene, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tümamiral Tayfun Paşaoğlu ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

        - Uşak

        Uşak'ta 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen törende, Uşak Valisi Serdar Kartal, Garnizon Komutanı Personel Albay Yılmaz Levent Güler ve Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Atatürk anıtına çelenk sundu.

        Törene CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Demir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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        - Manisa

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sundu.

        Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Aydın

        Aydın Valiliği önünde düzenlenen törende Vali Osman Varol, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Garnizon Komutanlığı adına Kara Kuvvetler Komutanlığı Muhabere Okul Komutanı Tuğgeneral Hasan Basri Erkuzu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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        Programa AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da katıldı.

        - Denizli

        Denizli'de Pamukkale Kaymakamlığı önündeki törende Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Tümgeneral Mücahit Zorlutuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Programa AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Yeni Parti Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, CHP İl Başkanı Ayhan Oran ve diğer ilgililer de katıldı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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