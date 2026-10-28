Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri İzmir'de tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        İzmir'de tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 15:59 Güncelleme:
        İzmir'de tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kutluhan T. (32) yönetimindeki 35 CTL 972 plakalı tır, Ödemiş-İzmir kara yolu Yeniköy mevkisinde karşı yönden gelen Mustafa S. (51) idaresindeki 35 AD 9815 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yapılan kontrollerde hafif ticari araçtaki Coşkun Önder'in (60) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yaralanan Mustafa S. ise ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tır sürücüsü, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Ödemiş ve Bayındır'da Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor
        Ödemiş ve Bayındır'da Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor
        İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Aliağalı özel yüzücü Kaan Vural, açık denizde yeni hedeflere yüzüyor
        Aliağalı özel yüzücü Kaan Vural, açık denizde yeni hedeflere yüzüyor
        Aliağa'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
        Aliağa'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
        TIR ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        TIR ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Menemen Futbol Kulübü - Karacabey Belediyespor: 0-1
        Menemen Futbol Kulübü - Karacabey Belediyespor: 0-1