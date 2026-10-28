Ödemiş ve Bayındır'da Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor
İzmir'in Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.
İzmir'in Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.
Ödemiş Hükümet Konağı önündeki törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından ilçe protokolü Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törene Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Ödemiş Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Özkan Develi, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cihan Gültekin, İlçe Emnniyet Müdürü Ethem Kocatepe de katıldı.
Bayındır'da da ilçe protokolünce Atatürk Anıtı önüne çelenk sunuldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.