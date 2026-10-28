Aliağalı özel yüzücü Kaan Vural, açık denizde yeni hedeflere yüzüyor

Aliağa Belediyesi Özel Gereksinimli Bireyler Yüzme Kursu öğrencisi şampiyon yüzücü Kaan Vural, havuzda elde ettiği başarıların ardından açık deniz yüzücülüğüne adım atarak yeni hedeflere doğru kulaç atıyor.

Bölge şampiyonalarında kazandığı 6 birincilik ve 4 ikincilikle toplam 10 madalyaya ulaşan Kaan Vural, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Open Water Türkiye Topluluğu'nun davetiyle Urla’da düzenlenecek açık deniz yüzme etkinliğine katılmaya hazırlanıyor. Etkinlik öncesinde Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ı makamında ziyaret eden Vardar, yüzme alanındaki başarıları ve yeni hedefleriyle ilgili heyecanını paylaştı.

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Başkan Serkan Acar, Kaan Vural’ı makamında ağırladı

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Kaan Vural’ı makamında ağırlayarak yüzme alanındaki başarıları ve açık deniz yüzücülüğüne uzanan gelişim süreci hakkında bilgi aldı. Kaan’ın azmi ve kararlılığından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Serkan Acar, özel gereksinimli bireylerin yeteneklerini geliştirmelerine ve sportif faaliyetlerde kendilerini göstermelerine imkan sunan çalışmaların önemine dikkat çekti. Kaan’ın açık denizde de önemli başarılara imza atacağına inandığını belirten Acar, genç yüzücünün hayallerini gerçekleştirmesi ve hedeflerine ulaşması için her zaman yanında olduklarını ifade etti.

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Mazlum Yılmaz: "Biz dur diyene kadar yüzmeye devam etti"

Aliağa Belediyesi Özel Eğitim Antrenörü Mazlum Yılmaz, Kaan ile çalışmalarının başlangıcında önceliklerinin suya alışmasını ve suda rahatlamasını sağlamak olduğunu söyledi. Süreç içerisinde Kaan’ın yüzme yeteneğini keşfettiklerini anlatan Yılmaz, "Kaan ilk geldiğinde hedefimiz suda rahatlamasını sağlamaktı. Bunun yanında serbest stil yüzmeyi öğrenebilir mi diye düşündük. Zamanla bu soruların cevaplarını almaya başladık. Kaan durmadan yüzmeye başladı. Ne kadar yüzebileceğini merak ettik. Ancak Kaan, biz dur diyene kadar yüzmeye devam etti. Gösterdiği gelişim ve ilk açık deniz etkinliğine katılacak olması bizi çok heyecanlandırıyor. Kaan’ın bu alanda da kendini geliştirerek yeni başarılara imza atacağına inanıyoruz" dedi.

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Mazlum Yılmaz ayrıca çevrelerinden gördükleri desteğin kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Bize bu fırsatları sundukları için başta Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.