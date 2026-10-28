İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu alışverişi yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu alışverişi yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir markette uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.
Markete yapılan baskında A.Ü'nün (42) O.I'ya (31) uyuşturucu sattığı tespit edildi.
Şüphelilerin üzerlerinde ve A.Ü'nün evinde yapılan aramalarda, 20 gram uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 880 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.