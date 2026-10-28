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        Havalimanında şüpheli yolcunun midesinden 322 gram metamfetamin çıktı

        İZMİR Adnan Menderes Havalimanı'nda polisin şüphe üzerine sağlık kuruluşuna sevk ettiği yolcunun midesinde 47 kapsül halinde toplam 322 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 18:55 Güncelleme:
        Havalimanında şüpheli yolcunun midesinden 322 gram metamfetamin çıktı

        İZMİR Adnan Menderes Havalimanı'nda polisin şüphe üzerine sağlık kuruluşuna sevk ettiği yolcunun midesinde 47 kapsül halinde toplam 322 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın iç hatlar bölümünde şüpheli hareketler sergileyen kişiyi takibe aldı. Bir süre sonra durdurulan şüpheli, detaylı beden incelemesi için sağlık kuruluşuna sevk edildi. Sağlık merkezinde uzman ekiplerin gözetiminde yapılan iç beden muayenesinde, şüphelinin midesinde 47 kapsül halinde toplam 322 gram ağırlığında metamfetamin bulundu. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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