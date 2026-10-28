İzmir'de midesinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
İzmir'de midesinde kapsüller halinde 322 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İzmir'de midesinde kapsüller halinde 322 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon kapsamında İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 1 şüpheliyi durdurdu.
İç beden muayenesi yapılan şüphelinin midesinde 47 kapsül halinde 322 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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