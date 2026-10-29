İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında Kayaköy Mahallesi'nde M.Ü'nün (42) ikametinde arama yaptı.

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