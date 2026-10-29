Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Depremde yaşamını yitiren ikizler anısına kurulan vakıf, iyilik hareketini sürdürüyor

        Depremde yaşamını yitiren ikizler anısına kurulan vakıf, iyilik hareketini sürdürüyor

        İzmir'de 30 Ekim 2020'deki depremde yaşamını yitiren 15 yaşındaki ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz anısına kurulan Sayra ve Çınar Vakfı, iyilik projelerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 09:22 Güncelleme:
        Depremde yaşamını yitiren ikizler anısına kurulan vakıf, iyilik hareketini sürdürüyor

        İzmir'de 30 Ekim 2020'deki depremde yaşamını yitiren 15 yaşındaki ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz anısına kurulan Sayra ve Çınar Vakfı, iyilik projelerine devam ediyor.

        İkizlerin annesi Tülin Batmaz tarafından kurulan vakıf, eğitim, kültür ve sosyal yardım alanlarında çok sayıda projeye imza attı.

        Vakfın başkanlığını sürdüren Batmaz, AA muhabirine, bir çocuğun ya da gencin hayatına dokunmanın uzun soluklu bir sorumluluk getirdiğini, ulaştıkları kişilerin kişisel ve mesleki gelişimlerini eğitim hayatları boyunca desteklediklerini belirtti.

        Mezuniyet sonrasında da gençlerin kariyerlerini şekillendirme süreçlerinde yanlarında olduklarını anlatan Batmaz, vakıf bünyesinde oluşturdukları gençlik konseyi aracılığıyla gençlerin karar mekanizmalarında aktif rol almasını sağladıklarını aktardı.

        REKLAM

        Batmaz, gençlere yönelik yeni projeler hazırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Hazırlığını yaptığımız 'Bir Fikirle Başlar' söyleşi serisiyle sosyal girişimcilik alanında gençlere yeni bir pencere açmayı hedefliyoruz. İstanbul maratonu gibi dayanışma organizasyonları ve sanat buluşmalarıyla daha fazla çocuğun eğitimine kaynak sağlamaya çalışıyoruz. Kütüphane çalışmalarımızı da sürdürmek, önümüzdeki dönemde Ankara'da yeni bir kütüphane hayata geçirmek istiyoruz. Bütün bu çalışmaların ortak amacı, gençlerin kendi ayakları üzerinde durabildiği ve hayallerini gerçekleştirebildiği bir geleceğe katkı sunmaktır."

        REKLAM

        Evlat kaybının ardından acıyla birlikte anlamlı bir amaç etrafında kenetlendiklerini vurgulayan Tülin Batmaz, Sayra ve Çınar'a duyduğu sevginin başka çocukların yanında durma iradesini beslediğini dile getirdi.

        Batmaz, vakfın kendisinden sonra da faaliyetlerine devam edebilmesi için önemli bir adım attığını kaydederek, "En büyük isteğim, Sayra ve Çınar Vakfı'nın çocukların ve gençlerin güvenle kapısını çalabileceği, benden sonra da yaşamaya ve fayda üretmeye devam edecek bir kurum olmasıdır. Bu nedenle tüm mal varlığımı vasiyetimle vakfa bıraktım. Sayra ve Çınar için kurmayı hayal ettiğim geleceğin, başka çocukların ve gençlerin geleceğine katkı sunmasını istiyorum. Hayatım boyunca emek verdiğim her şeyin, çocuklarımın adını taşıyan bu iyiliğin devamına hizmet etmesini önemsiyorum." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın

        Benzer Haberler

        İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
        İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
        İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        İzmir'de 111 düzensiz göçmen yakalandı
        İzmir'de 111 düzensiz göçmen yakalandı
        İzmir'de midesinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
        İzmir'de midesinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı